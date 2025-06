Belal Muhammad desafia Kamaru Usman: "Escolha a data, a hora e o lugar"

Após retornar ao octógono com vitória no UFC Atlanta neste último sábado (14), Kamaru Usman reacendeu os debates sobre o futuro da divisão dos meio-médios (77 kg) após vencer Joaquin Buckley. Mas enquanto o ex-campeão mira uma nova disputa pelo cinturão, Belal Muhammad, ex-detentor ao título, tem outro plano em mente: uma luta direta entre os dois.

Depois de ter uma invencibilidade de seis anos encerrada por Jack Della Maddalena no UFC 315, o atleta utilizou seu canal no 'Youtube' para lançar o desafio. Para Belal, o confronto de ex-campeões do meio-médio contra Usman é o que mais faz sentido no cenário atual da categoria.

"Queria que ele pegasse o microfone e me desafiasse. Acho que essa é a próxima luta que faz sentido. É a única que faz sentido. Se estamos falando da divisão, temos história. Estamos nesse vai e vem há tempos. Então, vamos fazer isso. Acho que você pode escolher a data, a hora e o local, e eu vou estar pronto", afirmou.

Confiança

Apesar do revés recente, o lutador segue confiante de que pode superar o rival e se consolidar novamente como o principal nome na corrida pelo título. Mesmo com o tom provocativo, ele reconheceu o bom desempenho de Usman após uma sequência de três derrotas.

"Vendo essa luta, percebo que você não vai me derrubar daquele jeito. Acho que a luta toda será como o quinto round. Não vai ser como foi com o Buckley. Vai ser muito mais difícil. Acho que será toda em pé, com certeza vai ser uma luta divertida e estou empolgado. Ele ainda tem gás no tanque. Foi uma grande vitória, vindo de três derrotas. Muita gente questionava se ele ainda tinha o que era preciso. E ele mostrou que segue entre os melhores do mundo", declarou.

O possível duelo ainda não tem data definida nem confirmação oficial, mas já movimenta os bastidores da organização. Enquanto o futuro do cinturão se desenha, os dois veteranos permanecem prontos para transformar uma antiga rivalidade em novo espetáculo dentro do octógono.

