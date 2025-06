Astro do Dallas Mavericks, Klay Thompson veste camisa do Santos de Neymar

O Santos está internacionalizando sua marca através de sua principal estrela: Neymar. Nesta segunda-feira, o astro do Dallas Mavericks, Klay Thompson, apareceu vestindo uma camisa do Peixe personalizada com nome e número do craque.

A camisa utilizada por Klay Thompson, inclusive, estava autografada por Neymar. O jogador de basquete apareceu vestindo a camisa em fotos publicadas por Pedro Velasco, amigo do camisa 10 do Peixe. O astro da NBA e Velasco estiveram em um passeio de lancha juntos.

Klay Thompson está aproveitando as férias, uma vez que o Dallas não se classificou para as finais da NBA. A decisão está empatada em 2 a 2 entre Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers.

Enquanto Klay Thompson desfruta do descanso do basquete, Neymar faz o mesmo no futebol. O Santos deu 14 dias de férias aos jogadores em meio à disputa da Copa do Mundo de Clubes, uma vez que a equipe não está na disputa da competição internacional.

Klay Thompson veste camisa do Santos de Neymar (Foto: Reprodução/Instagram @pedrovelasco29)

Neymar, inclusive, tem treinado durante o período livre. Na última sexta-feira, por exemplo, o camisa 10 divulgou um vídeo treinando em casa, ao lado de sua equipe particular, em seus stories do Instagram. Ele deve aproveitar o período para o fortalecimento físico, com objetivo de evitar novos problemas físicos.

O astro só tem vínculo com o Santos até o próximo dia 30 de junho, mas o clube busca sua renovação. O presidente Marcelo Teixeira está conversando com o estafe do jogador para tentar ampliar o vínculo do camisa 10 pelo menos até a Copa do Mundo de 2026.

Em coletiva na última quinta-feira, após o duelo contra o Fortaleza - o qual Neymar não jogou pois estava suspenso -, o técnico Cléber Xavier revelou ansiedade pela renovação do meia-atacante e disse que espera poder revê-lo na reapresentação do elenco, marcada para o próximo dia 27 de junho (sexta-feira).