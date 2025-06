Arnaldo: Zubeldía entregou o cargo, e Crespo pode voltar ao São Paulo

O técnico Luis Zubeldía pediu demissão após a derrota do São Paulo para o Vasco e deve deixar o cargo, informou o colunista Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola.

Após o jogo de quinta-feira contra o Vasco — a atuação do São Paulo foi um desastre e deixou o técnico baqueado, dava pra ver na beira do campo e na coletiva —, ele pediu demissão, ofereceu o cargo.

Isso vem desde quinta-feira, nós estamos na segunda, só que as coisas no São Paulo com essa direção acontecem dessa forma. O Zubeldía, com essa atitude, facilitou um pouco a tarefa.

A direção do São Paulo, primeiro, não tem envergadura moral para demiti-lo; segundo, não tem dinheiro para demiti-lo; terceiro, tem poucas opções para substituí-lo.

Arnaldo Ribeiro

Com Zubeldía prestes a sair do Tricolor, a tendência é o retorno do também argentino Hernan Crespo, segundo apurou o colunista.

Passado o final de semana, conversas pra lá, conversas pra cá, a grande probabilidade é que o Hernan Crespo volte a dirigir o São Paulo.

Onde está o Crespo? Ele está sem clube, está disponível, o último trabalho dele foi no Qatar.

Arnaldo Ribeiro

Em sua primeira passagem pelo São Paulo, Crespo tirou o time da fila vencendo o título paulista de 2021 contra o Palmeiras de Abel Ferreira.

Para Arnaldo, o argentino seria uma tentativa de reaproximar a torcida, que deu sinais de estafa com o trabalho de Zubeldía após o baile do Vasco.

A tentativa com o Crespo, a volta do Crespo, é uma tentativa de reconectar a torcida porque de fato a torcida estava bastante dividida com o Zubeldía.

Arnaldo Ribeiro

