Veja quando arbitragem brasileira estreia no Mundial de Clubes

A arbitragem brasileira fará, amanhã, a sua estreia na Copa do Mundo de Clubes. Wilton Pereira Sampaio irá apitar a partida entre Monterrey (MEX) e Inter de Milão (ITA), às 22h (de Brasília), no Rose Bowl, pelo Grupo E.

Além de Wilton, a equipe será composta pelos assistentes brasileiros Bruno Boschilia e Bruno Pires. Já o quarto árbitro será o uruguaio Gustavo Tejera.

Os três brasileiros também atuaram na Copa do Mundo de 2022, no Qatar. Juntos, apitaram quatro jogos no torneio: Inglaterra e França, Holanda e Senegal, Polônia e Arábia Saudita e Holanda e Estados Unidos.

O outro trio de arbitragem verde-amarelo — formado pelo árbitro Ramon Abatti Abel e os auxiliares Rafael Alves e Danilo Simon Manis — comanda Manchester City x Wydad Casablanca na quarta-feira, às 13h (de Brasília).