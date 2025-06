Após salvar o Botafogo, goleiro John quer vitória valorizada

Um chute à queima roupa de De la Vega aos 49min do segundo tempo, no último minuto dos acréscimos, poderia ter arruinado a estreia do Botafogo no Super Mundial de Clubes da Fifa. O jogador teve uma bola limpa dentro na área, mas parou no reflexo do goleiro John, que salvou uma vitória que parecia fácil após o Botafogo virar o primeiro tempo vencendo por 2 a 0.

"Fui feliz ali no último lance", disse John após a partida contra o Seattle Sounders. Ato seguido à defesa, ele e o zagueiro Barboza se abraçaram na área. "Comemorei bastante porque foi no último lance e a vitória hoje era muito importante, era muito importante começar com o pé direito. Fizemos um primeiro tempo muito bom, a gente tem que valorizar o jogo que a gente fez."

Se é verdade que o primeiro tempo foi bom, o mesmo não se pode falar do segundo, quando o Botafogo levou um gol, foi pressionado e quase sofreu o empate.

"Eles precisavam empatar o jogo e virar, colocaram jogadores na frente e tivemos dificuldade de encaixar a marcação", explicou o volante Gregore. "O primeiro jogo é sempre difícil, é o início de tudo. Temos de repensar nossos erros quando esfriamos a cabeça", opinou o atacante Arthur. "Mas a primeira missão era ganhar o jogo e nós conseguimos", completou.