Após "maior vitória da carreira", Raoni Barcelos desafia Rob Font para luta no UFC

Depois de conquistar "a maior vitória da carreira", nas suas próprias palavras, Raoni Barcelos já pensa no seu próximo compromisso dentro do octógono mais famoso do mundo. Agora com três triunfos consecutivos, o peso-galo (61 kg) brasileiro mira um confronto que possa levá-lo de volta ao ranking da categoria no UFC.

Logo depois de vencer o ex-campeão Cody Garbrandt no UFC Atlanta, no sábado, Raoni participou da coletiva de imprensa pós-show e elegeu Rob Font como o adversário ideal para sua próxima luta na organização. O americano, que vem de duas vitórias seguidas, ocupa atualmente a 8ª posição no ranking peso-galo do Ultimate, e poderia servir como porta de entrada para Barcelos no top 15 da divisão.

"Acho que, com certeza, foi a maior vitória que eu tive na minha carreira. (...) Eu quero o Rob Font até o final do ano. Quero entrar no ranking, virar o ano já com chave de ouro. Eu vou estar muito bem preparado se isso acontecer", declarou Raoni.

Como vinho!

Mesmo aos 38 anos, idade considerada por muitos como avançada para competir em alto nível no MMA, Raoni Barcelos mostra a ambição de um novato. Antes mesmo de subir no octógono do UFC Atlanta e conquistar sua terceira vitória seguida na liga, o lutador carioca ressaltou - em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight - que ainda sonha com o título peso-galo do Ultimate. E vendo suas mais recentes apresentações, quem teria coragem de contrariar o veterano?

