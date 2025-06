Fla Philadelphia nasceu com goiano e promete unir Rocky a mar rubro-negro

Do UOL, na Filadélfia (EUA)

Um momento aguardado por toda a vida. Esta é a sensação de Marcelo Batista Ferreira, natural de Goiás, quando ver o Flamengo entrar em campo hoje, na estreia no Mundial de Clubes, contra o Esperánce, da Tunísia, no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA).

Morador dos Estados Unidos há 23 anos, ele é o fundador da Fla Philadelphia, embaixada rubro-negra anfitriã da torcida não só no jogo contra os tunisianos, mas também diante do Chelsea, no próximo dia 20.

O coletivo nasceu em 2018 como uma forma de matar a saudade do clube do coração e reunir os flamenguistas que moram na cidade. Quis o destino que, sete anos depois, o sorteio da Fifa colocasse o clube do coração em sua casa.

Eu não estava acompanhando o sorteio. De repente, comecei a receber várias mensagens. Fiquei anestesiado. É até difícil de acreditar. É uma benção. Sou um cara grato. Sempre digo que a palavra que define tudo é gratidão

Marcelo Batista Ferreira, fundador da Fla Philadelphia

De 'ambiente familiar' para 'grande família' no Mundial

O início da Fla Philadelphia teve como premissa criar um "ambiente familiar" para os rubro-negros da cidade. Muitos preferiam assistir aos jogos nas casas de amigos do que em bares por conta das animosidades. Agora, porém, com a chegada de diversos flamenguistas oriundos do Brasil e de diversas partes do mundo para o Mundial, a "família" cresceu.

Tínhamos os grupos de Whatsapp para assistir aos jogos, mas nem todo mundo gostava de ir para o bar. Daí começamos a nos reunir na casa de amigos para buscar um ambiente mais familiar. O grupo foi crescendo e tivemos a ideia de criar um consulado. Então buscamos todos os trâmites legais junto ao Flamengo. Agora, com o Mundial e a chegada de rubro-negros de todo o mundo, viramos uma grande família

Claiton Veira, vice-presidente da Fla Philadelphia

Responsável pelos eventos na Filadélfia

Anfitriã, a Fla Philadelphia tem organizados os encontros entre rubro-negros na cidade. Um dos mais aguardados é na véspera do jogo contra o Chelsea, quando a embaixada celebrará seus sete anos.

Antes, porém, há a expectativa por um momento histórico: a concentração dos torcedores, hoje, às 15h30 (16h30 no horário de Brasília), na lendária escadaria de Rocky Balboa, que faz parte do Museu de Arte da Filadélfia.