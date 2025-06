Análise: velho fantasma assombra em estreia do Mundial, mas Palmeiras deixa boa impressão contra o Porto

Por Victória Romanelli

O Palmeiras estreou na Copa do Mundo de Clubes com um empate por 0 a 0 com o Porto, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O placar, porém, não traduziu aquilo que foi o jogo. Ambos os times tiveram boa produção ofensiva e tinham condições de sair com pelo menos um gol, mas não foi o que aconteceu. O lado palmeirense, assombrado por um velho fantasma: a falta de eficácia.

Mas, além disso, é impossível não considerar a atuação do goleiro Cláudio Ramos. De acordo com dados do Sofascore, o arqueiro fez quatro defesas. Muitos esperavam que o arqueiro estivesse "frio", já que ele não vinha na ativa e foi acionado quase de última hora para substituir o capitão Diogo Costa.

Do lado do Palmeiras, Weverton também não ficou para trás. O camisa 21 palmeirense salvou, inclusive, um lance no primeiro minuto de jogo. A equipe de Abel Ferreira fez um jogo bastante equilibrado. Pelo lado ofensivo, foi criativo e teve volume de jogo, pecando no último passe e na finalização. Defensivamente, foi quase irretocável.

Passada a ansiedade da estreia, o Palmeiras conseguiu, aos poucos, impor seu jogo. A equipe de Abel Ferreira "sufocou" o Porto, com uma marcação alta e conseguiu ter bola no pé para trabalhar. Na primeira etapa, por pouco não abriu o placar. Na reta final fez uma blitz e consagrou o goleiro do Porto em chutes de Estêvão e Mauricio. Ríos ficou com a sobre a acertou o zagueiro em cima da linha.

Na segunda etapa, Abel Ferreira começou suas mudanças aos 20 minutos, com as entradas de Paulinho, Raphael Veiga e Allan, nas vagas de Felipe Anderson, Mauricio e Estêvão. Com o time mais fresco, o Palmeiras manteve a intensidade. Pouco depois, entraram López e Evangelista nos lugares de Vitor Roque e Ríos.

Os últimos 15 minutos de jogo foram quase que 100% do Palmeiras. Fisicamente melhor que o Porto, o Palmeiras pressionou até o fim, Flaco López cabeceou com desvio, e depois Murilo ainda acertou o pé da trave esquerda do Porto.

"Ainda é muito cedo para saber o que levar ao próximo jogo. Acho que foi um jogo equilibrado, onde as melhores oportunidades foram nossas. Mas o futebol é um jogo tão mágico que um dos melhores jogadores deles, o goleiro, machucou, e o melhor deles hoje foi o goleiro substituto. Fez quatro ou cinco defesas absurdas. O futebol é assim, faltou só fazer o gol, o resto esteve tudo lá. O Porto teve um goleiro à altura, defendeu tudo e não conseguimos fazer os gols. Agora é recuperar, analisar e ver o que temos que tirar daqui para o próximo e continuar", analisou Abel.

Nesta primeira aparição, o Palmeiras provou que não foi a passeio aos Estados Unidos e, se mantiver esse desempenho contra os outros dois adversários e contar com um pouco de sorte também para vazar os rivais, pode sonhar, sim, com uma vaga nas oitavas de final.

A equipe de Abel Ferreira dá sequência à sua trajetória no Mundial nesta quinta-feira, contra o Al-Ahly. A bola rola a partir das 13 horas (de Brasília), no MetLife Stadium. Sorte outra foi que Al-Ahly e Inter Miami também empataram na estreia. Sendo assim, ninguém saiu em vantagem no Grupo A. No momento, todos somam apenas um ponto.