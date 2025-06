América-RN bate Ferroviário-CE com gol no fim em duelo do G4 da Série D

Nesta segunda-feira, na Arena das Dunas, o América-RN empatou com o Ferroviário-CE em 3 a 2, pela nona rodada da fase de grupos da Série D do Brasileirão. Davi Gabriel, Salatiel e Giva marcaram para os mandantes, enquanto Ciel e Kiuan balançaram as redes pelo lado do time cearense.

Pela décima rodada da fase de grupos da Série D, no dia 28, um sábado, às 15h (de Brasília), o América-RN visita o Santa Cruz. Por sua vez, o Ferroviário-CE, no mesmo dia, às 17h, pega o Treze-PB.

Desta maneira, o América-RN chega aos 16 pontos e permanece na terceira colocação do Grupo A3. O Ferroviário-CE, apesar da derrota, se mantém na quarta colocação, com 12 unidades.

Os gols

Aos 23 minutos do primeiro tempo, o América-RN abriu o placar com um golaço de Davi Gabriel. O lateral cobrou uma falta de longa distância com precisão e acertou o ângulo do goleiro Matheus Cavichioli, sem chances de defesa. O lance animou o time da casa, que seguiu pressionando em busca do segundo gol, mas parou em boas defesas do goleiro adversário.

Na segunda etapa, aos 28 minutos, o Ferroviário empatou com Ciel. O atacante recebeu na direita, avançou e bateu cruzado, vencendo o goleiro Renan Bragança. Foi o prêmio pela insistência da equipe cearense, que voltou do intervalo mais ofensiva e determinada a buscar o resultado.

O América respondeu rápido. Aos 32 minutos, Souza fez um lançamento preciso para Lucas Mendes, que escorou de cabeça para Salatiel. O atacante apareceu bem posicionado e completou para o fundo da rede, colocando novamente o time potiguar em vantagem diante de sua torcida.

Mas a vantagem durou pouco. Aos 38, Ciel foi acionado na ponta direita e cruzou rasteiro para trás. Kiuan chegou batendo de primeira e marcou o segundo do Ferroviário, deixando tudo igual mais uma vez. O gol consolidou a boa fase do time no jogo e selou o empate por 2 a 2.

Nos acréscimos do segundo tempo, o América-RN marcou o gol da virada com Giva, que havia acabado de entrar em campo no lugar de Salatiel. Aos 46 minutos, Henrique ? que havia recebido cartão amarelo instantes antes ? fez um bom passe para Giva, que tabelou com Romarinho e finalizou com precisão para o fundo das redes, garantindo a vitória do América por 3 a 2 sobre o Ferroviário.

