Agenda do Mundial de Clubes: confira horário e onde assistir aos jogos desta segunda

O Mundial de Clubes conta com três partidas nesta segunda-feira, terceiro dia de competição nos Estados Unidos. O Flamengo será o terceiro clube brasileiro a estrear, depois de Palmeiras e Botafogo, às 22 horas (de Brasília).

CHELSEA X LOS ANGELES FC

O primeiro jogo do dia ocorre às 16h. Pelo Grupo D, o mesmo do Flamengo, o Chelsea encara o Los Angeles FC, em Atlanta. O time inglês chega embalado na competição depois de conquistar o título da Conference League, diante do Betis, e é favorito na estreia contra o time norte-americano.

Sob o comando de Enzo Maresca, o Chelsea deve manter uma formação ofensiva, apostando na criatividade de Cole Palmer e na força de Nicolas Jackson no ataque. O Los Angeles FC irá disputar a competição depois de vencer um playoff contra o América, do México. O experiente goleiro Hugo Lloris é a referência da equipe.

Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta

Horário: 16h (de Brasília)

Onde assistir: SporTV (TV fechada), DAZN (streaming) e CazéTV (YouTube)

BOCA JUNIORS X BENFICA

No segundo embate desta segunda-feira, o Boca Juniors encara o Benfica, pelo Grupo C. O duelo será realizado às 19h, em Miami. As equipes se enfrentarão pela primeira vez em uma partida oficial. O último amistoso entre os clubes aconteceu em 1995 e terminou empatado pelo placar de 1 a 1.

O argentino Di Maria fará a despedida do Benfica no Mundial de Clubes. O jogador tem acordo para vestir a camisa do Rosario Central depois da competição.

Local: Hard Rock Stadium, em Miami

Horário: 19h (de Brasília)

Onde assistir: SporTV (TV fechada), DAZN (streaming) e CazéTV (YouTube)

FLAMENGO X ESPÉRANCE

O Flamengo faz o último jogo desta segunda-feira, contra o Espérance-TUN, às 22h (de Brasília), pelo Grupo D. O confronto acontece na Filadélfia. O time carioca é favorito contra o adversário. A tendência é que o Flamengo dispute a liderança da chave com o Chelsea.

A equipe brasileira conquistou a vaga no Mundial depois de vencer a Copa Libertadores de 2022. Na ocasião, a equipe carioca superou o Athletico-PR na decisão. Já o Espérance se classificou pelo ranking da Confederação Africana de Futebol.

O time africano é o maior campeão e tem a maior torcida da Tunísia. A equipe ganhou 33 vezes o campeonato nacional e venceu a Liga dos Campeões da África em quatro oportunidades.

Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia

Horário: 22h (de Brasília)

Onde assistir: TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), DAZN (streaming) e CazéTV (YouTube)