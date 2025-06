Adversário de João Fonseca em Halle é torcedor da Roma e patrocinado por Federer

Adversários na estreia do ATP 500 de Halle, na Alemanha, João Fonseca, de 18 anos, e Flavio Cobolli, de 23, são apontados como promessas do futuro do tênis. Os dois se enfrentam nesta terça-feira, por volta das 8h (de Brasília), na quadra central, na grama da OWL Arena.

Vivendo o melhor ano da carreira, o italiano Cobolli ocupa a 24ª posição do ranking da ATP, sua melhor colocação, alcançada nesta semana. Já o carioca João Fonseca também atingiu sua melhor marca, subindo para o 57º lugar.

Profissional desde 2020, Cobolli é treinado pelo pai, Stefano Cobolli, ex-tenista profissional. Ele tem 1,83 m, é canhoto e tem muita facilidade para executar o backhand com as duas mãos. Sua primeira conquista aconteceu em 2022, ao vencer o Challenger de Zadar, na Croácia.

Em 2025, Cobolli conquistou o título do ATP 250 de Bucareste, na Hungria, ao vencer o argentino Sebastián Báez na final. Também levantou o troféu do ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha, surpreendendo o russo Andrey Rublev na decisão. Ambos os torneios foram disputados no saibro.

Em sua última partida, Flavio Cobolli foi eliminado na terceira fase de Roland Garros, ao perder por 3 sets a 0 para o experiente alemão Alexander Zverev, de 28 anos, número 3 do mundo, com parciais de 6/2, 7/6 e 6/1.

Fanático por esportes, principalmente futebol, é possível ver postagens do jovem acompanhando jogos no estádio. Nascido em Florença, ele é torcedor da Roma e fã declarado de Francesco Totti, maior ídolo da equipe italiana.

Assim como João Fonseca, Flavio é garoto-propaganda da On, marca de material esportivo da lenda Roger Federer, que aposta em jovens talentos, como a polonesa Iga Swiatek, número 8 do ranking WTA, e Ben Shelton, americano de 22 anos, número 10 do ranking da ATP.