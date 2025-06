Vitórias fora de casa trazem alívio ao Santos, que temia pressão no técnico

A diretoria do Santos ficou muito aliviada com a vitória por 3 a 2 sobre o Fortaleza, no Castelão.

O que aconteceu

No decorrer do jogo, o Santos temeu pelo futuro do técnico Cleber Xavier. O Peixe abriu 2 a 0, sofreu o empate e quase levou a virada. Mas conseguiu a vitória no finzinho com Rollheiser.

Ao verem a reação do Fortaleza, os dirigentes pensaram que teriam que lidar com a pressão pela mudança na comissão. Os três pontos deram um alívio.

A direção santista não pensava em trocar Cleber, mas ficou receosa. Principalmente pela possibilidade de conviver por um mês com o que seria um grande tropeço em Fortaleza. O Peixe só voltará a jogar em julho, depois do Mundial de Clubes.

A vitória representa paz, com o 15º lugar e a saída da zona do rebaixamento. Dos últimos três jogos, o Santos derrotou Vitória e Fortaleza fora de casa e perdeu jogando melhor que o Botafogo na Vila Belmiro.

O presidente Marcelo Teixeira e o executivo de futebol Alexandre Mattos entendem que o trabalho de Cleber Xavier é bem feito. E estão esperançosos para a continuidade do semestre.

A intenção é trazer reforços pontuais para que, com tempo de trabalho, a comissão técnica atual atinja os objetivos. O elenco saiu de férias e volta no dia 27 de junho.

O Santos procura três ou quatro contratações: um zagueiro, um lateral-direito, um volante e um atacante estão na mira. Mattos conduz essas negociações.

Cleber Xavier, em entrevista recente ao UOL, prometeu um Santos diferente pós-pausa. O momento difícil pedia pragmatismo. Com tempo de trabalho, a intenção é tornar o Peixe um time protagonista.