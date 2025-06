Mundial: Herói na estreia foi ouro com Messi e teve mesma lesão de Ronaldo

O goleiro Ustari, herói do Inter Miami, time de Messi, na abertura do Mundial de Clubes, foi campeão ao lado do astro quando ainda estava na base e já teve lesão assustadora.

Velho conhecido de Messi

Ustari é apenas um ano mais velho que Messi. O goleiro argentino nasceu em 1986, e o camisa 10 em 1987.

Os dois jogaram juntos na seleção de base da Argentina e foram campeões olímpicos em Pequim-2008. Os dois estavam com 18 anos e, naquela campanha, eliminaram o Brasil na semifinal antes de vencerem a Nigéria na decisão.

A dupla se separou após a seleção de base e só se reencontrou no Inter Miami, no ano passado. Ustari foi um dos jogadores argentinos que foram contratados pelo clube estadunidense depois da chegada de Messi.

O goleiro alcançou o seu momento de mais destaque no clube ontem. Ele defendeu um pênalti cobrado por Trezeguet, do Al Ahly, ainda no primeiro tempo da partida e fez outros milagres que seguraram o 0 a 0 na abertura do Mundial de Clubes.

Mesma lesão de Ronaldo Fenômeno

Ustari viralizou quando jogava pelo Atlas, do México. Em 2017, fez uma defesa durante jogo da equipe contra o Tigres e se desesperou ao ver seu joelho com um "calombo".

Ele pediu desesperadamente por atendimento médico e deixou o campo chorando [veja vídeo abaixo]. O goleiro teve diagnosticada uma luxação na rótula e uma ruptura do tendão patelar. Ustari ficou longe dos gramados por seis meses por causa das lesões.

A ruptura do tendão patelar é a mesma sofrida por Ronaldo Fenômeno quando ele jogava pela Inter de Milão, em 2000.

Oscar Ustari, goleiro do Atlas do México, sofreu uma grave lesão no joelho. Parecia um simples movimento. Bizarro! pic.twitter.com/hsDanKiQTQ -- ? (@DoentesPFutebol) November 3, 2017

Palmeiras de olho

Ustari terá a missão de tentar parar o Palmeiras no Mundial. O Inter Miami enfrentará o time brasileiro na última rodada da fase de grupos, no dia 23 de junho, às 22h (de Brasília).