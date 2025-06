Transmissão ao vivo de Palmeiras x Porto pelo Mundial de Clubes: veja onde assistir

Palmeiras e Porto estreiam hoje, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York, pela fase de grupos do Mundial de Clubes 2025.

Onde assistir? Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

As duas equipes estão no Grupo A. A chave ainda conta com o Al Ahly, campeão africano, e Inter Miami, representante do país-sede e comandado por estrelas como Messi e Suárez.

O Alviverde chega como campeão da Libertadores de 2021 e quer reencontrar o bom futebol após duas derrotas no Brasileirão. Porém, os 6 a 0 sobre o Sporting Cristal somados aos 100% de aproveitamento na fase de grupos da Libertadores deste ano trazem confiança.

O Porto vem como quinto mais bem colocado no ranking da Uefa. Mas carrega o peso de uma temporada frustrante, com eliminações precoces e um terceiro lugar no Português.

Palmeiras x Porto -- Copa do Mundo de Clubes 2025