Transmissão ao vivo de Bayern x Auckland City no Mundial: veja onde assistir

Bayern de Munique e Auckland City medem forças hoje, às 13h (de Brasília), no TQL Stadium, em Cincinnati, pela primeira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes.

Onde assistir? O duelo será transmitido pelo sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Bayern de Munique e Auckland City estão no Grupo C do Mundial. A chave ainda conta com Benfica e Boca Juniors.

Os alemães chegam como líderes do ranking da Uefa no ciclo de quatro anos. Campeão da Bundesliga, o Bayern aposta na experiência do elenco e nos gols de Harry Kane para brigar pelo título.

O Auckland City garantiu presença no Mundial por ser o campeão da Champions da Oceania com melhor desempenho no ranking da OFC. O clube da Nova Zelândia busca fazer história.

Bayern de Munique x Auckland City - Copa do Mundo de Clubes 2025