Transmissão ao vivo de Atlético-GO x Coritiba pela Série B: veja onde assistir

Atlético-GO e Coritiba entram em campo hoje, às 16h (de Brasília), no Antônio Accioly, em Goiânia, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Atlético-GO se recuperou de uma sequência de jogos sem vencer na rodada passada. Jogando fora de casa, o Dragão superou o Athletico por 1 a 0.

O Coritiba quer voltar a vencer para seguir no G4. Na rodada anterior, o Coxa ficou no empate sem gols com o Botafogo-SP.

Atlético-GO x Coritiba -- Série B do Campeonato Brasileiro