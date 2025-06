Torcida do Palmeiras invade a Times Square antes da estreia da equipe no Mundial de Clubes

O Palmeiras estreia no Mundial de Clubes neste domingo, às 19 horas (de Brasília), diante do Porto-POR, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Na véspera da partida, a torcida do Verdão lotou a Times Square, um dos principais pontos turísticos de Nova York, e fez uma grande festa.

Localizada no centro de Manhattan, a Times Square fica entre a 40th Street até 53th Street, passando entre a Sexta e Oitava Avenidas. O local é um dos cartões postais mais famosos da cidade de Nova York e fica a cerca de 15 quilômetros de distância do MetLife Stadium, palco da estreia do Palmeiras.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pod Porco (@podporco)

Neste sábado, o treinador Abel Ferreira falou sobre a estreia do Verdão e o nervosismo para o duelo contra o Porto.

"É perfeitamente normal e já falei aos jogadores que as borboletas, nervos, ansiedade... vai ser um campeonato mundial, a atmosfera, um campo monstruoso que nunca jogamos, espero que o gramado esteja à altura. Mas temos que lembrar que viemos jogar futebol", disse em entrevista coletiva.

Palmeiras e Porto integram o grupo A do Mundial de Clubes, ao lado de Al Ahly-EGI e Inter Miami-EUA. Neste sábado, egípcios e norte-americanos ficaram no empate sem gols na abertura da competição, no Hard Rock Stadium, em Miami.

Na segunda rodada, o Verdão enfrenta o Al Ahly nesta quinta-feira, às 13 horas, novamente no MetLife Stadium. Por fim, a equipe do técnico Abel Ferreira encerra sua participação na fase de grupos contra o Inter Miami no dia 23 de junho, segunda-feira, às 22 horas, no Hard Rock Stadium.