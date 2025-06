Topuria ativa modo provocador e manda recado para Do Bronx antes do UFC 317

Dono de um estilo mais calado fora do octógono, Charles Oliveira não costuma apelar para o 'trash talk' contra seus futuros adversários, mas isso não impede que eles utilizem desta prática para tentar tirá-lo do sério. Este parece ser o caso de Ilia Topuria, por exemplo. Escalado para enfrentar o brasileiro na luta principal do UFC 317, em disputa pelo cinturão peso-leve (70 kg), o georgiano radicado na Espanha decidiu ativar o 'modo provocador' a poucos dias do evento.

Em uma publicação nas suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Ilia Topuria compartilhou algumas imagens dos seus treinos de preparação para o confronto do dia 28 de junho e aproveitou para cutucar Charles Do Bronx. Na legenda do post, o ex-campeão peso-pena (66 kg) do Ultimate indicou que o atleta da equipe 'Chute Boxe Diego Lima' vai precisar de um travesseiro, sugerindo que o mesmo vai ser 'colocado para dormir', seja por um nocaute ou finalização.

"Não esqueça de trazer o travesseiro", provocou Ilia.

Em busca do segundo título

Ex-campeão dos penas, Ilia Topuria subirá no octógono do UFC 317, no dia 28 de junho, em Las Vegas (EUA), podendo entrar para o seleto grupo de atletas que conquistaram dois títulos em categorias diferentes na principal organização de MMA do mundo. Por sua vez, Charles Do Bronx tem como meta reconquistar o cinturão que um dia já foi seu. A cinta até 70 kg do Ultimate se encontra vaga - e será disputada pelo georgiano e pelo brasileiro - após seu antigo detentor, o russo Islam Makhachev, abdicar da mesma para subir de divisão.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Ilia Topuria (@iliatopuria)

