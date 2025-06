Técnico do PSG reclama do calor em jogo do Mundial: 'Equipes sofrendo'

O técnico Luis Enrique do PSG reclamou do calor enfrentado pelas equipes durante os confrontos do Mundial de Clubes de 2025.

O que aconteceu

O treinador falou sobre a alta temperatura registrada durante a partida, após a vitória por 4 a 0 sobre o Atlético de Madri na primeira rodada do torneio.

A partida foi claramente influenciada pela temperatura. O horário é ótimo para o público europeu, mas as equipes estão sofrendo. Luis Enrique, ao DAZN

A temperatura medida no horário do confronto, às 16h (de Brasília) na região de Los Angeles, era de mais de 30ºC. Ainda mais cedo no primeiro confronto deste domingo, o Bayern de Munique enfrentou o Auckland City, da Austrália, na cidade de Cincinnati, também sob forte sol.

O PSG volta a campo contra o Botafogo na próxima quinta-feira, às 22h (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial.