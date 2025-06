Técnico do Porto já comandou o Inter e foi carrasco de Flamengo e São Paulo

Martín Anselmí, 39, técnico argentino do Porto, adversário do Palmeiras na estreia do Mundial de Clubes, hoje (15), às 19h (de Brasília), não é um completo estranho aos brasileiros. O caminho dele já se cruzou de forma marcante com três grandes clubes do país.

O que aconteceu

Em 2021, Anselmí foi auxiliar de Miguel Angel Ramírez na curta passagem do treinador espanhol por Porto Alegre. O técnico espanhol ficou no comando entre março e junho daquele ano

O atual técnico do Porto comandou o time colorado na última partida daquela comissão técnica à frente do clube, derrota por 3 a 1 para o Vitória na Copa do Brasil. Ramírez havia testado positivo para Covid-19.

Anselmí, que é jornalista esportivo, treinou o primeiro clube apenas em 2022, quando Abel Ferreira já comandava o Palmeiras. Ele foi contratado pelo Unión La Calera (CHL), onde não teve muito sucesso - foram três vitórias em 16 jogos à frente do clube.

Ainda em 2022, Anselmí voltou ao Independiente Del Valle (EQU), onde já havia trabalhado como auxiliar de Miguel Ángel Ramírez. Desta vez, o treinador foi muito bem, levantou quatro taças e castigou brasileiros no caminho.

Ele comandou o time campeão da Sul-Americana de 2022, que derrotou o São Paulo, de Rogério Ceni, na final, por 2 a 0. O Del Valle disputou a Libertadores daquele ano, mas terminou a primeira fase em terceiro lugar, em grupo que tinha Atlético-MG (1º), Tolima (COL) (2º) e América-MG (4º).

Em 2023, Anselmí foi carrasco do Flamengo na Recopa Sul-Americana. Após empate em 1 a 1 no agregado, o Independiente Del Valle derrotou então comandados de Vítor Pereira nos pênaltis, em pleno Maracanã.

Antes de chegar ao Porto, Anselmí ainda teve uma boa passagem pelo futebol mexicano. Ele comandou o Cruz Azul na campanha do Clausura, segunda parte do campeonato local. O treinador foi contratado pelos portugueses em janeiro de 2025.