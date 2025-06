Mundial: técnico se diz 'orgulhoso' após Auckland tomar 10 a 0 do Bayern

Ivan Vicelich, técnico do Auckland City, ressaltou o orgulho de seus jogadores mesmo após o 10 a 0 sofrido para o Bayern de Munique, duelo válido pela estreia do Grupo C do Mundial de Clubes — a equipe neozelandesa é uma equipe amadora, com atletas acumulando outras profissões.

O que ele falou?

Moral ao elenco. "Estou muito orgulhoso pelo trabalho duro que os jogadores fizeram não só hoje, mas em toda a preparação. Obviamente, estamos jogando contra um dos melhores times do mundo. Estamos orgulhosos dos esforços deles. Vamos repetir isso em alguns dias."

Preparação. "Vimos o Bayern jogar muitas vezes. Era trabalhar muito e colocar todo o esforço no jogo. Acho que vimos isso. O resultado não é o que queríamos e eles sofrem no vestiário, mas gostamos da maneira com que jogaram."

Diferença de patamar. "Falamos sobre os jogadores para continuar trabalhando duro. Saberíamos dos momentos difíceis. Sofremos e tentamos responder em campo com afinco. O nível que estamos enfrentando é diferente, mas estou muito orgulho. É um sonho para eles, de um nível amador, jogar aqui. Você não pode se esconder em campo."

O que fazer na próxima rodada? "Tudo o que podemos fazer agora é nos recuperar e aprender com a experiência. Vamos levantar os jogadores porque jogaremos dentro de alguns dias. Vamos encarar o próximo jogo. Estamos pedindo aos jogadores para trabalhar duro sem a bola. É ter a mesma mentalidade que tiveram hoje."