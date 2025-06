Tatuagem da Roma e melhor ranking da vida: quem é o adversário de Fonseca

Do UOL, em São Paulo (SP)

O italiano Flavio Cobolli será o adversário de estreia de João Fonseca no ATP 500 de Halle (ALE). Ele vive a melhor fase da carreira e tem paixão pelo futebol.

Cobolli é o atual número 25 do mundo no ranking. É a posição mais alta que ele já alcançou na vida. João Fonseca é número 57, também seu posto mais alto em sua meteórica ascensão.

Torcedor fervoroso da Roma, Cobolli tem até tatuagem da equipe italiana. Ele chegou a dedicar uma vitória ao ex-capitão do time Daniele De Rossi quando ele assumiu como técnico.

O tenista tem tatuada a frase "você é minha única noiva, você é meu único amor", que vem de uma música da torcida da Roma. De Rossi levou a frase à faixa de capitão que utilizava enquanto atuava na equipe.

O maior ídolo de Cobolli é o lendário ex-atacante Francesco Totti, de quem o italiano já emprestou uma comemoração típica, com os dedos nas orelhas. Sua ligação com futebol também passa por Cristiano Ronaldo e o 'siu' do português.

Assim como João Fonseca, Flavio Cobolli é jovem, tem 23 anos, e está em ascensão. Ele levou seus primeiros títulos neste ano: o ATP 500 de Hamburgo (ALE) e o ATP 250 de Munique (ALE), ambos no saibro, sua superfície favorita.

O jogo contra João Fonseca no ATP 500 de Halle será na grama e deve ocorrer entre segunda e terça-feira. Data e horário devem ser definidos em breve.