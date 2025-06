Stabile diz que Corinthians não recebeu propostas e garante transparência à torcida

Na manhã deste sábado, durante manifestação em prol da reforma do estatuto do Corinthians, ocorrida no Parque São Jorge, Omar Stabile, presidente interino do clube, revelou que não recebeu proposta por nenhum atleta e garantiu transparência à torcida caso ofertas cheguem ao Timão.

"Nenhuma proposta. A situação é de nenhuma proposta para nenhum jogador. Se chegar alguma proposta, vocês vão saber em primeira mão. Não vou ficar escondendo nada, tenho que mostrar para a torcida e para todos os interessados pelo Corinthians", declarou.

A diretoria do Timão está ciente da necessidade de reforçar o time para o segundo semestre, mas também pretende negociar jogadores na janela de transferências. O clube prevê algumas saídas e deve se desfazer de atletas que estão sem espaço no elenco.

Para trazer atletas, o Timão precisa aliviar a folha salarial. Alguns jovens ou jogadores que são pouco utilizados, como Léo Mana, Ryan ou Hugo, podem deixar o clube caso atraiam interessados.

Diante da escassez de recursos financeiros, a ideia é trazer reforços pontuais, indo atrás de atletas que estiverem livres no mercado ou que venham por empréstimo.