Site elege camisa mais bonita do Mundial; veja posições dos brasileiros

O Mundial de Clubes começou ontem com Al Ahly 0x0 Inter Miami, e as camisas dos 32 times participantes do torneio serão vistas várias vezes pelos torcedores nas próximas semanas.

Qual a mais bonita?

O The Athletic elaborou um ranking com os uniformes mais bonitos do torneio. A lista foi elaborada pelo jornalista Nick Miller e abrange apenas as camisas de número 1 — os modelos reservas, portanto, estão fora do escopo.

O Espérance, rival do Flamengo na estreia do Grupo D, venceu a eleição do site norte-americano. O time tunisiano carrega em seu traje o amarelo e o vermelho como tons base, trazendo também detalhes em preto.

Esta camisa é simplesmente magnífica. Uma maravilha, uma beleza. Dá vontade de aplaudir — o que é estranho, mas dá. O vermelho e o amarelo se complementam e são brilhantemente compensados pelo acabamento preto, que é usado com muito critério Nick Miller

A camisa melhor colocada entre os brasileiros é a do Palmeiras, que foi listada na 16ª posição. O Botafogo (18º), o Flamengo (22º) e o Fluminense (24º) completam os representantes do país.

O Chelsea ficou na lanterna. O uniforme azul do time inglês foi classificado como "horrível" pelo jornalista, que colocou o Bayern de Munique logo acima.

O UOL tem uma enquete infinita sobre o tema e, com mais de 1,3 milhão de votos, vai além: traz as 64 camisas presentes no torneio (com modelos titular e reserva).

Veja a lista do The Athletic