Rival hoje, Sounders joga Mundial graças a ex-Botafogo e carrasco do Brasil

O Botafogo estreia no Mundial hoje, contra o Seattle Sounders, às 23h (de Brasília). Curiosamente, a equipe estadunidense está na competição justamente por causa de um jogador que já atuou no clube brasileiro. Um outro velho conhecido também foi personagem importante.

Lembra deles?

A ida do Seattle Sounders ao Mundial passa muito por Nicolás Lodeiro. O meio-campista uruguaio, que defendeu o Botafogo entre 2012 e 2014, hoje não está mais no time, mas é considerado um ídolo.

Lodeiro foi o herói do título do Seattle Sounders na Concachampions em 2022. O uruguaio marcou os dois gols da equipe no empate por 2 a 2 com o Pumas, do México, na ida da final. Na volta, fez um no triunfo por 3 a 1 que garantiu a taça inédita ao clube.

O outro herói também é conhecido do público brasileiro. O peruano Raúl Ruidíaz anotou os outros dois gols do Seattle Sounders na decisão contra o Pumas. Anos antes, em 2016, foi quem fez o gol de mão na vitória do Peru sobre o Brasil por 1 a 0, na fase de grupos da Copa América, e que eliminou a seleção brasileira. Assim como Lodeiro, ele não está mais no elenco.

O título da Concachampions de 2022 colocou o Seattle Sounders no Mundial. Os campeões das últimas quatro edições tiveram direito a uma vaga na competição.

Outro velho conhecido

O Seattle Sounders que entrará em campo amanhã não tem mais Lodeiro, mas tem outro ex-Botafogo. O meio-campista João Paulo deixou o Glorioso para defender o time estadunidense em 2020 e permanece lá até hoje.

João Paulo, hoje, costuma ser reserva, mas já foi um pilar entre os titulares. Ele fez parte de todo o processo que terminou no título continental em 2022 e é um dos remanescentes daquela conquista.

O meia tem apenas nove jogos disputados na atual temporada. Antes um jogador de mais criação, ele tem sido recuado e costuma atuar como volante nos jogos mais recentes.