São Paulo vive pior sequência de derrotas no Morumbis pelo Brasileirão desde 2021

O São Paulo vive um péssimo momento no Campeonato Brasileiro. Pressionado pelos maus resultados, o time sofreu mais uma derrota na última quinta-feira, por 3 a 1, para o Vasco, no Morumbis.

Com o resultado, o Tricolor amargou seu segundo revés consecutivo em casa pelo Brasileirão (Mirassol e Vasco), algo que não acontecia desde 2021, durante a pandemia de COVID-19.

No período, o time foi superado pelo Santos por 1 a 0, no dia 10 de janeiro de 2021. Depois, no dia 20, o clube paulista foi goleado pelo Internacional por 5 a 1.

O São Paulo, que liderava o campeonato até a derrota para o Colorado, acabou terminando na quarta posição, com 66 pontos somados.

Na atual edição da competição, o Tricolor ocupa o 14º lugar da competição, com 12 pontos ganhos (a um da zona de rebaixamento). Para além disso, o São Paulo possui o terceiro pior ataque (dez gols marcados) e a oitava defesa (14 sofridos) do Brasileirão.

A equipe vai tirar férias do dia 13 ao 26 de junho, totalizando um período de 14 dias. O próximo adversário do São Paulo é o Flamengo, no Maracanã. A data e horário ainda serão definidos pela CBF.