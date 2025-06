Santos é o time com menos chutes no gol por jogo no Campeonato Brasileiro

Com a pausa do Campeonato Brasileiro para a disputa do Mundial de Clubes, o Santos vai ficar aproximadamente um mês longe dos gramados. Nesse período, o treinador Cleber Xavier vai ter tempo para consertar um problema no ataque: o Peixe é o time com menos chutes no gol por jogo no Brasileirão.

Em 12 rodadas disputadas, o Santos tem uma média de apenas 2,7 finalizações no gol por jogo, segundo dados do Sofascore, atrás de equipes como o Juventude (3), Corinthians (3), Bahia (3,4) e São Paulo (3,4).

Por outro lado, Flamengo (5,9), Atlético-MG (5,3), Botafogo (5), Internacional (4,8) e Vasco (4,7) são os times com mais finalizações no gol por jogo no Campeonato Brasileiro. O Santos ainda é a 12ª equipe com mais chutes por jogo, com 12,3.

Ainda segundo o Sofascore, Guilherme e Neymar são os líderes do Santos no quesito, com 0,8 chutes certos por jogo. Seguidos por Álvaro Barreal (0,7) e Tiquinho Soares (0,5). Com isso, o Peixe tem o quinto pior ataque do Campeonato Brasileiro, com 11 gols em 12 jogos.

Somente São Paulo (10), Vitória (10), Juventude (8) e Sport (5) balançaram menos as redes.

Fora do Z4

Com duas vitórias nas últimas três rodadas, o Santos foi para a pausa fora da zona de rebaixamento. Na última quinta-feira, a equipe do técnico Cleber Xavier venceu o Fortaleza, pela 12ª rodada, por 3 a 2, no Castelão.

Com o resultado, o Peixe subiu para a 15ª posição, com 11 pontos, mesma pontuação do Internacional, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

O próximo compromisso do Santos no Campeonato Brasileiro é contra o Palmeiras, pela 13ª rodada, na Vila Belmiro. A data da partida ainda não foi confirmada.