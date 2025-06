Rose Namajunas vence ex-parceira de treino no co-main event do UFC Atlanta

Ex-campeã peso-palha (52 kg), Rose Namajunas entrou no octógono do UFC Atlanta para encarar uma velha conhecida, sua ex-parceira de treinos Miranda Maverick. E como já havia antecipado à Ag Fight, a americana de ascendência lituana mostrou que é "melhor em tudo" que sua adversária e saiu com a vitória no 'co-main event' do show deste sábado (14), na decisão unânime dos juízes.

Se antes do duelo contra Maverick a expectativa é que a ex-campeã se sobressairia na trocação, enquanto a rival apostaria na luta agarrada, Rose mostrou que é uma lutadora completa. Com ótimos momentos no jogo de chão, Rose Namajunas conseguiu conter o ímpeto de sua adversária e convencer os três juízes laterais de sua vitória após os 15 minutos regulamentares da disputa. Agora, a lutadora - 7ª colocada no ranking peso-mosca (57 kg) - volta a sonhar com um 'title shot' na divisão para a qual migrou em 2023.

A luta

O primeiro round foi bastante equilibrado, com Miranda surpreendendo positivamente na luta em pé. Como esperado, Namajunas mostrou mais técnica na trocação, enquanto Maverick conectou os golpes mais contundentes.

A confiança ganha por Miranda nos primeiros cinco minutos fizeram a lutadora se descuidar na trocação, dando brechas para socos de encontro da ex-campeã peso-palha, que também aproveitou para aplicar uma queda e cair por cima da rival. Mesmo diante da resistência da adversária, Rose mostrou muita qualidade no chão e ameaçou finalizar com um mata-leão. Maverick, entretanto, não se entregou e virou o jogo, terminando o assalto com uma tentativa de katagatame e golpes no ground and pound.

Logo no início da terceira etapa, Maverick partiu para a luta agarrada na grade. Mas, depois de defender bem a tentativa de queda da oponente, Rose aplicou um knockdown com um jab certeiro e no tempo certo. Por cima e na meia-guarda, Namajunas tentou um katagatame, só que Miranda se defendeu na força física. Ainda assim, a ex-campeã manteve a posição de vantagem no chão até o final do assalto.

Ao soar do gongo, as duas se cumprimentaram, mostrando espírito esportivo, e Miranda voltou para o corner mancando, aparentando ter se machucado. Uma guerra protagonizada pelas ex-companheiras de treino.

Confira os resultados do UFC Atlanta:

Rose Namajunas venceu Miranda Maverick na decisão unânime dos juízes;

Edmen Shahbazyan venceu Andre Petroski na decisão unânime dos juízes;

Raoni Barcelos venceu Cody Garbrandt na decisão unânime dos juízes;

Mansur Abdul-Malik venceu Cody Brundage na decisão unânime dos juízes (após uma cabeçada ilegal não intencional);

Alonzo Menifield venceu Oumar Sy na decisão unânime dos juízes;

Paul Craig vs Rodolfo Bellato terminou em 'no contest' (sem resultado);

Michael Chiesa venceu Court McGee na decisão unânime dos juízes;

Malcolm Wellmaker venceu Kris Moutinho por nocaute;

Jose Ochoa venceu Cody Durden por nocaute;

Ricky Simon venceu Cameron Smotherman na decisão unânime dos juízes;

Phil Rowe venceu Ange Loosa por nocaute técnico;

Jamey-Lyn Horth venceu Vanessa Demopoulous na decisão unânime dos juízes.

