Mundial: estádio do tetra apresenta pontos cegos em PSG x Atlético de Madri

Do UOL, em São Paulo

Palco do tetra da seleção brasileira, o estádio Rose Bowl apresentou pontos cegos na transmissão da partida entre PSG e Atlético de Madri, hoje, pela fase de grupos do Mundial de Clubes.

O que aconteceu

Os pontos cegos aconteceram do lado onde estavam posicionadas as câmeras de transmissão. Nas cobranças de escanteio, principalmente, foi difícil ver o posicionamento da bola e do cobrador.

O problema aconteceu pela presença de placas próximas ao semicírculo onde são feitas as cobranças. Um arbusto em um dos lados também dificultou a visualização na transmissão.

A Fifa afirma que o Rose Bowl permite "visão ininterrupta" aos presentes no estádio.

A ampla área de assentos ao longo da arena circular proporciona uma visão ininterrupta do campo de jogo para todos os espectadores. Fifa, em apresentação do Rose Bowl.

Estádio adaptado

Apesar de receber finais de Copa do Mundo Masculina e Feminina, o Rose Bowl foi projetado para ser um estádio de futebol americano. O local já recebeu cinco edições do Super Bowl, a final do futebol americano local.

O time de futebol americano da Universidade da Califórnia (UCLA) também manda seus jogos lá. Além disso, o local recebe o tradicional Rose Bowl, jogo de futebol americano universitário.

Por receber jogos de futebol americano, o Rose Bowl tem medidas voltadas para a prática do esporte local: 109,75m × 48,75m. A Fifa, no entanto, exige que os campos das suas competições tenham 105m x 68m. O gramado precisou ser alargado para receber o Mundial de Clubes, por exemplo, o que pode explicar os pontos cegos na transmissão.