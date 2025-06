Reforço do Manchester City busca vingança pessoal: 'Quero matar o United'

Imagem: Divulgação/Twitter oficial do Manchester City

Além do convite de Guardiola e da chance de ser protagonista em grandes competições, o meia francês Rayan Cherki tem uma razão pessoal para ter aceitado o Manchester City: ele quer se vingar do Manchester United.

O que aconteceu

Rayan Cherki, 21, defendeu o Lyon na última temporada e foi anunciado pelos ingleses na última terça (10). O City desembolsou cerca de 40 milhões de euros (R$255 milhões) para contratar o jogador que também defende a seleção francesa

O Lyon sofreu uma eliminação dramática para o Manchester United na Liga Europa. Após empate em 2 a 2 no tempo normal nos dois jogos, a vaga foi decidida na prorrogação, na Inglaterra. Os franceses chegaram a fazer 4 a 2, mas levaram três gols na segunda etapa do tempo extra, e viram os ingleses avançarem com o triunfo por 5 a 4.

Eu estou aqui para vencer todos os jogos. Eu não gosto do Manchester United porque eles venceram o Lyon e eu sou de Lyon. Então, estou esperando para enfrentá-los, para matá-los.

Quando você vê o Rodri aqui, ele venceu a Bola de Ouro - é claro que isso é possível no Manchester City. Por isso estou aqui. Eu quero ganhar tudo no City.

Rayan Cherki, em entrevista ao Times

Cherki já está com o elenco do City que disputa o Mundial de Clubes. A equipe está no Grupo G, ao lado de Juventus (ITA), Al Ain (EAU) e Wydad (MAR).