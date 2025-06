Aos 38 anos, Raoni Barcelos derrota ex-campeão e chega à 3ª vitória seguida no UFC

Aos 38 anos, Raoni Barcelos mostrou mais uma vez que idade é apenas um número. Na noite deste sábado (14), pelo card do UFC Atlanta, o veterano lutador brasileiro superou o ex-campeão peso-galo (61 kg) Cody Garbrandt e alcançou sua terceira vitória consecutiva na entidade.

O triunfo do carioca foi conquistado na decisão unânime dos juízes, e de virada. Depois de perder o primeiro round para Garbrandt, Raoni se recuperou e deu a volta por cima nos dois últimos assaltos, contendo o ímpeto do ex-campeão e mostrando um jogo completo dentro do cage.

A luta

O ex-campeão começou o combate a mil por hora. Muito veloz e com as mãos afiadas, Garbrandt chegou a aplicar um flashdown no brasileiro antes do segundo minuto de luta. Mesmo com menor volume de ataques, Raoni abriu um corte no rosto do rival após uma potente joelhada. O carioca, porém, só conseguiu impor seu jogo de luta agarrada nos segundos finais da primeira etapa, terminando o round por cima no solo.

Por mais que as tentativas de queda do brasileiro estivessem sendo bem defendidas pelo americano, elas pareciam servir para cansar Cody, que abaixou o ritmo de ataques consideravelmente no segundo assalto. Raoni, por sua vez, passou a ditar o ritmo do combate e teve os melhores momentos do round.

O brasileiro voltou melhor que o adversário no terceiro round. Os chutes baixos, especialmente, pareciam machucar a perna esquerda do ex-campeão. Sem respostas, o americano buscou a luta agarrada, mas acabou em posição de desvantagem, com Barcelos nas suas costas. Depois de uma raspada de Garbrandt, os dois voltaram para a luta em pé e chegaram a engajar na trocação franca. Mas, jogando com o regulamento embaixo do braço, e com a provável vitória garantida por pontos, o carioca acalmou os ânimos e deixou o tempo acabar.

Confira os resultados do UFC Atlanta:

Raoni Barcelos venceu Cody Garbrandt na decisão unânime dos juízes;

Mansur Abdul-Malik venceu Cody Brundage na decisão unânime dos juízes (após uma cabeçada ilegal não intencional);

Alonzo Menifield venceu Oumar Sy na decisão unânime dos juízes;

Paul Craig vs Rodolfo Bellato terminou em 'no contest' (sem resultado);

Michael Chiesa venceu Court McGee na decisão unânime dos juízes;

Malcolm Wellmaker venceu Kris Moutinho por nocaute;

Jose Ochoa venceu Cody Durden por nocaute;

Ricky Simon venceu Cameron Smotherman na decisão unânime dos juízes;

Phil Rowe venceu Ange Loosa por nocaute técnico;

Jamey-Lyn Horth venceu Vanessa Demopoulous na decisão unânime dos juízes.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok