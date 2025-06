PSG x Atlético de Madrid pelo Mundial de Clubes: onde assistir ao vivo e de graça

PSG e Atlético de Madrid se enfrentam hoje, às 16h (de Brasília), no Rose Bowl, em Los Angeles, pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes.

Onde assistir? A partida será transmitida pela Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

As duas equipes integram o Grupo B da Copa do Mundo de Clubes. Botafogo e Seattle Sounders completam a chave, considerada uma das mais complicadas do torneio.

O Paris Saint-Germain garantiu presença no torneio como o segundo melhor time elegível no ranking quadrienal da Uefa. Atual campeão da Champions League, o time de Luis Enrique chega embalado e motivado para ampliar sua história internacional.

Já o Atlético de Madrid conquistou sua vaga como o sexto melhor europeu no ranking da Uefa. Comandada por Diego Simeone, a equipe terminou em 3º lugar no Espanhol.

PSG x Atlético de Madrid -- Mundial de Clubes 2025