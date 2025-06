PSG x Atlético de Madrid: horário e onde assistir ao jogo pelo Mundial de Clubes

PSG e Atlético de Madrid se enfrentam na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), no Rose Bowl, em Los Angeles, pela 1ª rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025.

Onde assistir? Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

As duas equipes estão no Grupo B da Copa do Mundo de Clubes. Botafogo e Seattle Sounders completam a chave.

O PSG garantiu vaga no Mundial 2025 por ser o segundo melhor time elegível no ranking quadrienal da Uefa. Atual campeão da Champions League, a equipe de Luis Henrique chega embalada em busca de fazer ainda mais história.

Do outro lado, o Atlético de Madrid foi para a competição como o sexto melhor time elegível no ranking quadrienal da Uefa. O time comandado por Simeone foi o terceiro colocado do Espanhol.

PSG x Atlético de Madrid -- Copa do Mundo de Clubes 2025