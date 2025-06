PSG mantém boa fase e bate Atlético em jogo de Champions no palco do tetra

O PSG venceu o Atlético de Madri neste domingo por 4 a 0, em confronto pela primeira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes de 2025, no primeiro duelo dos parisienses após título da Champions. A partida aconteceu no palco da final da Copa do Mundo de 1994, o Rose Bowl Stadium, em Los Angeles, em reedição de confronto da Liga dos Campeões.

Os gols da partida foram marcados por Fabián Ruiz, Vitinha, Mayulu e Lee. Com o resultado, o PSG assumiu a primeira posição do grupo B do torneio, com três pontos conquistados. O Atlético é o último, devido ao saldo de gols, com nenhum ponto. As posições devem mudar após o confronto entre Botafogo e Seattle Sounders, neste domingo, às 23h (de Brasília).

Pela Champions, no último encontro entre as equipes, o Atlético de Madri venceu o PSG na França por 2 a 1. O confronto, porém, aconteceu em outubro de 2024, há oito meses. Mais tarde, os espanhóis foram eliminados pelo Real Madrid, enquanto os franceses foram campeões.

As equipes voltam a campo na próxima quinta-feira: o Atlético de Madri enfrenta o Seattle Sounders às 19h, enquanto o PSG tem o Botafogo como adversário, às 22h.

Como foi o jogo

O Atlético de Madri criou a primeira grande chance do primeiro tempo, mas foi o PSG que obteve domínio, abriu o placar e ainda ampliou. O elenco parisiense fez ótima primeira etapa e soube neutralizar ofensiva e defensivamente os rivais, criando nove contra apenas três chances perigosas. Fabián Ruiz fez o primeiro do jogo com chute de fora da área, enquanto Vitinha, nos acréscimos, fez o segundo e aumentou a vantagem.

Na segunda etapa, o PSG manteve o resultado positivo e ampliou a vitória para goleada. O elenco francês atropelou o Atlético de Madri e anotou o terceiro já nos momentos finais do confronto, com Mayulu, além de uma penalidade convertida por Lee, no último lance. O atacante Sorloth perdeu gol incrível embaixo do travessão e a equipe teve um gol anulado, e o elenco espanhol ficou com zero no placar.

Gols e destaques

Julián Alvarez quase abriu o placar de falta. O atacante do Atleti finalizou em cobrança de muito perto da grande área e a bola passou ao lado da trave direita de Donnarumma.

Fabián Ruiz fez o primeiro pelo PSG! Doué soltou para Kvaratskhelia dentro da grande área, que viu a chegada do camisa 8 por fora. O meia finalizou de primeira, forte e rasteiro, no canto direito de Oblak, aos 19 minutos.

Vitinha ampliou no final do primeiro tempo! Após contra-ataque da equipe francesa, o meio-campista foi encontrando espaço sozinho pela área central e, contra uma marcação perdida dos espanhóis, finalizou bem para anotar o segundo pelo PSG, aos 46 minutos.

Kvaratskhelia ficou perto do terceiro. O camisa 7 recebeu de Nuno Mendes na ala esquerda, cortou para o centro e finalizou colocado, mas Oblak espalmou e a bola ainda explodiu no travessão.

Alvarez diminuiu, mas lance foi anulado por falta no começo do lance. O atacante do Atlético de Madri recebeu belo passe de Simeone e colocou dentro das redes com chute pela direita. Após revisão no VAR, o árbitro optou pela anulação do gol após falta de Koke em Doué no começo da jogada.

Oblak fez besteira e Hakimi desperdiçou. O goleiro do Atleti acabou errando a saída de bola e entregou a jogada ao PSG. O lateral ficou com a chance de marcar o terceiro e chutou muito fraco sem goleiro.

Sorloth perdeu embaixo do travessão. O atacante recebeu praticamente sem goleiro dentro da grande área e acabou chutando por cima do gol.

Mayulu fez o terceiro para encerrar o placar! O atacante aproveitou sobra de bola no meio da grande área após bote falho de Griezmann e finalizou no canto direito de Oblak, aos 41 minutos, para anotar mais um pelo PSG.

Pênalti para o PSG no último lance! Após finalização dos parisienses, a bola explodiu na mão do zagueiro Le Normand e o VAR recomendou a revisão. Na cobrança, Lee anotou e marcou o quarto do jogo, aos 52 da segunda etapa.

Ficha técnica

PSG 4 x 0 Atlético de Madri

Competição: 1ª rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025

Local: Rose Bowl Stadium - Los Angeles, EUA

Data e hora: 15 de junho de 2025, às 16h (de Brasília)

Árbitro: István Kovács (ROM)

Assistentes: Mihai Marius Marica (ROM) e Ferencz Tunyogi (ROM)

Gols: Fábian Ruiz, aos 19'/1ºT, Vitinha, aos 46'/1ºT, Mayulu, aos 41'/2ºT, Lee, aos 52/2ºT

Amarelos: Fabián Ruiz, Marquinhos (PSG); Lenglet, Le Normand, Giuliano Simeone, Koke, Correa, Reinildo (Atlético de Madri)

Vermelho: Lenglet

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes (Lucas Hernández); Fabián Ruiz (Zaïre-Emery), Vitinha e João Neves; Kvaratskhelia (Lee Kang-in), Doué (Mbaye) e Gonçalo Ramos (Mayulu). Técnico: Luis Enrique

Atlético de Madri: Oblak; Marcos Llorente, Lenglet, Le Normand e Javi Galán (Reinildo); De Paul (Gallagher) e Barrios (Sorloth); Samuel Lino (Koke), Griezmann e Simeone (Correa); Álvarez. Técnico: Diego Simeone