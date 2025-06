Presidente da Fifa exalta festa da torcida do Palmeiras em NY: 'Incrível'

Presidente da Fifa, Gianni Infantino elogiou a festa da torcida palmeirense na Times Square, um dos principais cartões-postais de Nova York, nos EUA.

O que aconteceu

Infantino se rendeu à "invasão" palmeirense no ponto turístico nova-iorquino. Ele compartilhou nas redes sociais fotos da multidão brasileira que lotou a icônica praça.

Foi incrível encontrar milhares de torcedores apaixonados pelo Palmeiras na Times Square, em Nova York. O futebol está realmente tomando conta dos EUA com a Copa de Clubes unindo torcedores de todo o mundo.

Infantino, sobre festa palmeirense em NY

A festa nas ruas ocorreu em dia de protestos nos EUA. O país que sedia o torneio vive tensão e está sendo tomado por revoltas contra a política de deportação de imigrantes do presidente Donald Trump. Além de palmeirenses, torcedores do tunisiano Espérance, rival do Flamengo, também estiveram celebrando no local.

A cidade é palco da estreia do Palmeiras no Mundial, nesta tarde. A equipe brasileira enfrenta o Porto às 19h (de Brasília) deste domingo, em duelo válido pelo Grupo A.