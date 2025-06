Pelo grupo do Botafogo, PSG goleia Atlético de Madrid no Mundial

Neste domingo, em confronto válido pela primeira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes, o Paris Saint Germain enfrentou o Atlético de Madrid no Rose Bowl e goleou por 4 a 0. Fabián Ruiz, Vitinha, Mayulu e Lee Kang-In balançaram as redes para a equipe francesa.

Com o triunfo, o PSG chegou aos três pontos, agora na primeira colocação da Chave B, onde também se encontra o Botafogo. Do outro lado, com a derrota, o Atlético de Madrid permaneceu sem somar no torneio, na quarta e última posição.

O PSG retorna aos gramados na próxima quinta-feira, às 22h (de Brasília), quando encara o Botafogo, novamente no Rose Bowl. No mesmo dia, mas às 19h, o Atlético de Madrid joga contra o Seattle Sounders, no Lumen Field. Ambos os duelos serão válidos pela segunda rodada.

O placar foi inaugurado pelo PSG aos 18 minutos do primeiro tempo. Após rápida troca de passes entre Doué e Hakimi pela ponta direita, Kvaratskhelia recebeu na área e rolou para Fabián Ruiz. O espanhol, então, emendou finalização de primeira, no canto esquerdo de Oblak, para marcar.

Aos 46 minutos da etapa inicial, o PSG aumentou a diferença. Em jogada de contra-ataque, Fabián Ruiz dominou ainda no campo de defesa e fez lançamento para Kvaratskhelia, que passou para Vitinha. Ao receber na entrada da área, o português concluiu alto, no canto direito, e balançou as redes.

O PSG quase ampliou sua vantagem aos quatro minutos do segundo tempo, quando Kvaratskhelia recebeu passe de Nuno Mendes pela esquerda, ajeitou para a perna boa e bateu. No entanto, o goleiro Oblak espalmou e salvou a equipe espanhola. Antes de sair, a bola ainda tocou no travessão.

Aos 11 minutos da etapa complementar, o Atlético de Madrid descontou com Julián Álvarez, que recebeu de Simeone e chutou cruzado. No entanto, após análise no VAR, o árbitro da partida anulou o tento por falta de Koke em Doué.

Lenglet, zagueiro do Atlético de Madrid, recebeu seu segundo cartão amarelo por reclamação aos 33 minutos da segunda etapa e deixou a equipe espanhola com um a menos.

O PSG marcou seu terceiro gol aos 41 minutos do segundo tempo. Ao receber pela direita, Hakimi fez cruzamento e não encontrou ninguém. No entanto, Mayulu aproveitou a sobra para emendar arremate cruzado.

Após conclusão de Mbaye, Le Normand desviou com a mão e o juiz assinalou penalidade máxima. Na cobrança, Lee Kang-In bateu no canto esquerdo e converteu.