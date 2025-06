Paulinho vê Palmeiras superior ao Porto em estreia e lamenta: "Tínhamos condições de sair vitoriosos"

O Palmeiras somou apena sum ponto na estreia da Copa do Mundo e Clubes. Neste domingo, o Verdão empatou sem gols com o Porto, no MetLife Stadium. Para Paulinho, o sentimento após a partida é de frustração. O camisa 10 alviverde enxergou o clube brasileiro superior aos portugueses em grande parte do jogo.

"Sem demagogia nenhuma, a gente foi bastante superior em boa parte do jogo. Acho que se pegar o segundo tempo, tivemos mais volume. A equipe deles, por sem bem qualificada também teve algumas chances, mas com as mexidas que o Abel fez, conseguimos ser bem superiores e buscar o ataque dentro de nossas característica, que é profundidade, bola por dentro, cruzamentos", avaliou à Cazé TV.

"Sabíamos que tínhamos condições de sair vitoriosos e é um pouco frustrante pelo que foi o jogo, mas mostramos o nível que o Palmeiras joga e que estamos pronto para pegar as outras equipes e fazer excelentes jogos", seguiu.

Paulinho começou no banco de reservas e foi acionado aos 19 minutos do segundo tempo, entrando na vaga de Felipe Anderson, nas primeiras mexidas de Abel. Junto dele, entraram também Raphael Veiga e Allan nos lugares de Mauricio e Estêvão.

O Palmeiras conseguiu pressionar o Porto nas duas etapas de jogo, mas contou com grande atuação do goleiro Claudio Ramos. Do outro lado, embora o time europeu tenha chegado menos à área palmeirense, Weverton também deu sua contribuição e manteve a baliza a zero.

O resultado deixou o Grupo A embolado, com os quatro integrantes com um ponto. O Palmeiras agora volta a campo na quinta-feira para enfrentar o Al-Ahly (EGI), pela segunda rodada. A bola rola a partir das 13 horas (de Brasília), no MetLife Stadium, novamente.