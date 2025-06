Parceiro de Do Bronx embolsa R$ 277 mil por bônus de performance no UFC Atlanta

Atleta da academia paulista 'Chute Boxe Diego Lima', equipe que tem como principal expoente o ex-campeão peso-leve (70 kg) Charles Do Bronx, Jose Ochoa fez barba, cabelo e bigode no UFC Atlanta, neste sábado (14). Além de nocautear Cody Durden e, com isso, conquistar sua primeira vitória no octógono mais famoso do mundo, o peruano radicado no Brasil embolsou 50 mil dólares (cerca de R$ 277 mil) extras - quantia referente ao bônus de 'Performance da Noite' do show.

Aos 24 anos de idade, 'Kalzifer' - como Ochoa é apelidado - desponta como mais um prospecto da Chute Boxe SP. O peso-mosca (57 kg) do Peru possui agora um cartel de oito vitórias - sete delas conquistadas via nocaute - e apenas uma derrota, além de um 'no contest' (sem resultado).

O outro prêmio de Performance da Noite do UFC Atlanta ficou com Malcolm Wellmaker. O promissor lutador norte-americano, ainda invicto no MMA profissional, precisou de pouco mais de dois minutos e meio de luta para nocautear Kris Moutinho, que fazia seu retorno ao Ultimate após ter sido dispensado há alguns anos. Assim como Jose Ochoa, 'The Machine' leva para casa 50 mil dólares de bônus.

Luta da Noite

Já a bonificação pela 'Luta da Noite' ficou com Kamaru Usman e Joaquin Buckley. Protagonistas do 'main event' da edição, os top 10 do meio-médio (77 kg) também vão receber 50 mil dólares extras, cada. O duelo, dominado e vencido pelo ex-campeão nigeriano, teve um final emocionante, com Buckley partindo com tudo em busca do nocaute.

