Palmeiras x Porto pelo Mundial de Clubes 2025: onde assistir ao vivo e de graça

Palmeiras e Porto duelam na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York, pela primeira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025.

Onde assistir? A partida será transmitida pela Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Palmeiras e Porto estão no Grupo A do Mundial de Clubes. A chave ainda conta com o Al Ahly, do Egito, e do Inter Miami, time de Messi e Suárez.

O Palmeiras garantiu vaga por conquistar o título da Copa Libertadores em 2021. A equipe de Abel Ferreira chega como uma das favoritas para se classificar no Grupo A.

O Porto, por sua vez, entra como quinto colocado no ranking quadrienal da Uefa. A equipe portuguesa teve um desempenho abaixo das expectativas na temporada, com eliminações em copas e um terceiro lugar no nacional.

Palmeiras x Porto -- Mundial de Clubes 2025