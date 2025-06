Palmeiras x Porto: horário e onde assistir ao jogo pelo Mundial de Clubes

Palmeiras e Porto entram em campo hoje, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York, pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes.

Onde assistir? Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e Globoplay (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

As duas equipes estão no Grupo A da Copa do Mundo de Clubes. Al Ahly, do Egito, e Inter Miami, equipe norte-americana de Luis Suárez e Lionel Messi, completam a chave.

O Palmeiras se classificou para o Mundial pelo título da Libertadores 2021. A equipe de Abel Ferreira perdeu as duas últimas partidas que fez pelo Brasileirão, mas venceu o Sporting Cristal por 6 a 0 na última rodada da Libertadores.

O Porto foi para o Mundial por ser o quinto melhor time elegível no ranking quadrienal da Uefa. A equipe portuguesa vem de uma temporada abaixo do esperado, com eliminações precoces na Liga Europa e na Taça de Portugal. No Campeonato Português, o rival do Palmeiras foi o terceiro colocado, atrás de Benfica e Sporting (campeão).

Palmeiras x Porto -- Copa do Mundo de Clubes