Palmeiras tem Maurício e Felipe Anderson titulares contra o Porto; veja

Palmeiras e Porto estão escalados para o jogo de hoje, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, pela primeira rodada do Mundial de Clubes.

O que aconteceu

O Palmeiras vai a campo com: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Maurício; Felipe Anderson, Estêvão e Vitor Roque.

O Porto tem como titulares: Cláudio Ramos; João Mário, Fernandes, Zé Pedro, Marcano e Francisco Moura; Alan Varela, Fábio Vieira e Gabri Veiga; Rodrigo Mora e Samu.

Abel volta a colocar Felipe Anderson e Aníbal Moreno no time titular do Palmeiras. Antes titulares, Emiliano Martínez e Facundo Torres começam o duelo no banco. Maurício também aparece entre os 11 iniciais, deixando Raphael Veiga no banco de reservas.

Quem vencer a partida, assumirá a liderança do grupo ao término da primeira rodada. Inter Miami e Al Ahly empataram por 0 a 0 no outro jogo da chave, ontem.