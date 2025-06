Palmeiras martela no fim, mas para em goleiro e empata com Porto na estreia

O Palmeiras apertou no final de cada tempo, mas não saiu do 0 a 0 com o Porto, hoje, no MetLife Stadium, pela primeira rodada do grupo A do Mundial de Clubes.

O Palmeiras viu o goleiro Cláudio Ramos brilhar em duas blitz. A equipe brasileira pressionou no final de cada tempo, mas o rival fez milagres em chutes de Estêvão e Maurício na etapa inicial, e Murilo no final do duelo. Mesmo assim com o brilho do português, Estêvão foi eleito o melhor em campo.

Weverton fez boas defesas nas chegadas do Porto. A principal delas em um chute colocado de Fábio Vieira na etapa final.

Porto e Palmeiras somaram um ponto e se igualaram a Al Ahly e Inter Miami, que também empataram por 0 a 0 no outro jogo do grupo. O time brasileiro fica com a terceira colocação por ter mais cartões amarelos que Al Ahly e Porto (três, contra um e dois, respectivamente), que aparecem à frente.

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira, quando enfrenta o Al Ahly, às 13h (de Brasília). O Porto joga no mesmo dia, contra o Inter Miami, às 16h.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi de "trocação", muitas chances e blitz alviverde no fim. O Palmeiras começou melhor e mostrou que faria jogo de igual para igual com o Porto. A equipe portuguesa engrenou depois dos 10 primeiros minutos e criou suas principais oportunidades pelo lado direito da defesa palmeirense — Weverton fez duas boas defesas. O Palmeiras voltou a crescer perto dos acréscimos e ficou muito próximo do gol, porém viu uma blitz parar em dois milagres de Cláudio Ramos e um corte de Francisco Moura em cima da linha.

Richard Ríos e Gabri Veiga brigam pela bola em Palmeiras x Porto pelo Mundial Imagem: David Ramos/Getty Images/AFP

O marasmo do segundo tempo acabou com blitz palmeirense no final do jogo. As duas equipes equilibraram as ações em uma etapa final faltosa e com muitas paralisações. O que estava tranquilo pegou fogo nas voltas finais do cronômetro. Não fosse o goleiro Cláudio Ramos, Murilo teria feito o gol da vitória já perto dos 40 minutos. Os erros de finalização também pesaram para o 0 a 0 não sair do placar.

Lances importantes e gols

Quase o primeiro! O Porto errou na saída de bola, e Maurício ficou com ela. O meia rolou para Estêvão, que tentou chute colocado, buscando o ângulo direito de Cláudio Ramos. A bola passou perto da trave.

Porto responde. Em boa jogada trabalhada na frente da área do Palmeiras após erro de Aníbal Moreno, Rodrigo Mora recebeu na altura da meia-lua e tentou bater no contrapé de Weverton. A bola passou perto da trave direita.

Weverton salva. Em cobrança de falta na área, Martim Fernandes cabeceou, a bola desviou em Felipe Anderson e deu trabalho para Weverton, que mandou para escanteio.

Defendeu de novo! Samu ganhou disputa de bola com Giay pela direita, deixou Gómez para trás e, mesmo sem ângulo, tentou bater entre as pernas de Weverton. O goleiro palmeirense fechou bem e defendeu.

Quase, Estêvão. Richard Ríos encontrou Estêvão nas costas da defesa pelo lado esquerdo. A joia encarou Martim Fernandes, levou para a esquerda e bateu. O zagueiro se recuperou bem, conseguiu desviar, mas o chute passou perto da trave direita de Cláudio Ramos.

Estêvão se lamenta durante Palmeiras x Porto, jogo do Mundial Imagem: REUTERS/Jeenah Moon

Inacreditável! Vitor Roque recebeu pela esquerda e cruzou rasteiro. Estêvão, praticamente sem goleiro, finalizou fraco, e Cláudio Ramos salvou. Na sobra, Maurício chegou pegando de primeira, mas o goleiro se recuperou e defendeu mais uma. No novo rebote, Richard Ríos bateu de direita, porém Francisco Moura salvou em cima da linha.

Que bomba. Logo no começo do segundo tempo, Aníbal Moreno ficou com sobra de bola na entrada da área. O argentino chegou batendo de primeira, no canto esquerdo de Cláudio Ramos, que encaixou.

Weverton! Fábio Vieira arrancou pela direita, levou para o meio e bateu colocado, de esquerda. Weverton se esticou todo no canto direito e conseguiu espalmar.

Passou muito perto. O Porto teve escanteio para cobrar, e Zé Pedro apareceu sozinho na altura da marca do pênalti. Ele testou firme, mas ela passou por cima da meta defendida por Weverton.

Cláudio Ramos espetacular. Raphael Veiga cobrou escanteio na primeira trave, e Murilo cabeceou no canto esquerdo baixo do goleiro português, que voou para espalmar.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 0 x 0 PORTO

Data e horário: 15 de junho de 2025, às 19h (de Brasília)

Competição: 1ª rodada do Mundial de Clubes

Local: MetLife, em Nova Jersey (EUA)

Árbitro: Saíd Martínez (HON)

Assistentes: Walter López (HON) e Christian Ramírez (HON)

Cartões amarelos: Felipe Anderson, Gustavo Gómez, Abel Ferreira (PAL), Martim Fernandes, Tomás Pérez (POR)

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos (Lucas Evangelista) e Maurício (Raphael Veiga); Felipe Anderson (Paulinho), Estêvão (Allan) e Vitor Roque (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira

Porto: Cláudio Ramos; Fernandes, Zé Pedro e Marcano; João Mário (Néhuen Pérez), Alan Varela (André Franco), Fábio Vieira (Tomás Pérez), Gabri Veiga (Pepê) e Francisco Moura; Rodrigo Mora (Eustáquio) e Samu. Técnico: Martin Anselmi