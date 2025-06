Palmeiras x Porto no Mundial já têm um protagonista. E não é nenhum jogador

Palmeiras e Porto estreiam hoje no Mundial de Clubes, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, com um protagonista que foge de nomes como Estêvão, Vitor Roque, Raphael Veiga e qualquer atleta da equipe europeia: o gramado.

O foco é outro

O palco do jogo entre brasileiros e portugueses ganhou os holofotes antes de a bola rolar — o embate está marcado para as 19h (de Brasília).

O MetLife Stadium, que costuma sediar partidas de futebol americano, passou por uma transformação nos últimos meses. As dimensões, por exemplo, precisaram ser ampliadas, já que a Fifa determina um campo de 105m x 68m em duelos oficiais, bem mais do que o praticado no principal esporte dos EUA.

O gramado, que sediará também a final do Mundial de Clubes, também teve grama trocada: de sintética para natural. As obras começaram em fevereiro e terminaram há poucos dias da estreia do Mundial.

As condições do novo campo não agradaram os técnicos dos times. Tanto Abel Ferreira, comandante do Palmeiras, quanto Martín Anselmi, treinador do Porto, mostraram preocupação com o piso.

O gramado foi algo que me preocupou um pouco. Parece que os gramados andam sempre atrás de mim... Abel Ferreira, do Palmeiras

Não tive a sorte de pisar no campo, mas vemos que foi montado há poucos dias [...] Estamos acostumados a jogar em um gramado mais curto, baixo, o Palmeiras, no sintético. Vai ser parte do trabalho nos adaptarmos ao gramado, mas não é uma desculpa Martín Anselmi, do Porto

Além da estreia alviverde e da final, o estádio sediará outros jogos importantes, como as duas semifinais e dois jogos do Fluminense.

Veja jogos marcados para o MetLife Stadium