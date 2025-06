Palmeiras joga bem, mas perde chances e empata contra o Porto na estreia

Neste domingo, o Palmeiras empatou sem gols com o Porto, na estreia da Copa do Mundo de Clubes. O placar, por muito pouco não foi inaugurado. As equipes fizeram jogo movimentado. O Verdão pressionou o rival e viu o goleiro Claudio Ramos salvar os portugueses em várias oportunidades.

Com este resultado, todos os integrantes do Grupo A: Al-Ahly, Inter Miami, Palmeiras e Porto somam apenas um ponto cada um. O Verdão fica em terceiro lugar, enquanto o Porto é o segundo colocado. O time egípcio lidera a chance, e o Inter Miami fecha na lanterna.

O Palmeiras volta a campo na quinta-feira para disputar a segunda rodada, contra o Al-Ahly (EGI). A bola rola a partir das 13 horas (de Brasílai), novamente no MetLife Stadium. No mesmo dia, o Porto enfrenta o Inter Miami (EUA), às 16 horas, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

Palmeiras x Porto: como foi o jogo?

Primeiro tempo

O Porto levou perigo à meta do Palmeiras em sua primeira chegada, com um minuto no relógio. A equipe portuguesa avançou pela direita, Fabio Vieira acionou João Mário, que levou a melhor sobre Piquerez e finalizou de dentro da área para grande defesa de Weverton. O Palmeiras respondeu na sequência. Primeiro, Vitor Roque recebeu na área, mas foi atrapalhado por Marcano e não conseguiu chegar inteiro para finalizar.

Na sequência, Claudio Ramos saiu errado, Mauricio recuperou a posse a tocou para Estêvão, que bateu de dentro da área por cima do gol. Aos dez minutos, o Palmeiras teve boa trama no ataque. Estêvão recebeu pelo meio e, mesmo marcado por três, tabelou com Felipe Anderson e cruzou na área. Vitor Roque recuperou a posse e voltou para Ríos, que foi travado na hora da finalização.

O jogo permaneceu quente e três minutos depois, Rodrigo Mora quase fez para o Porto. Ele recebeu de Samu após passe errado de Aníbal Moreno e bateu no canto, para fora, perto do gol de Weverton. Aos 17, Varela cobrou falta pela esquerda e mandou na área pelo alto. Martim Fernandes e Felipe Anderson disputaram, o palmeirense cabeceou para trás e Weverton espalmou por cima do travessão.

Aos 24, Vitor Roque tabelou com Estêvão, foi lançado na esquerda, invadiu a área, conseguiu evitar a saída da bola e passou para trás, mas ninguém chegou para bater. Em seguida, Mauricio arriscou de fora da área e carimbou a marcação. Já aos 31, o Porto assustou. Samu recuperou após saída de Giay, deixou Gómez no chão e bateu para o gol, parando em defesa difícil de Weverton. Aos 40, Ríos inverteu o jogo para Estêvão, ele fez boa jogada individual e finalizou com perigo, mas a bola foi para fora após desvio da zaga.

Nos acréscimos, quase o primeiro do Palmeiras. A jogada começou em boa recuperação de Felipe Anderson na defesa. Mauricio inverteu para Piquerez, que acionou Vitor Roque. O atacante recebeu na área, cruzou, Estêvão finalizou, e o goleiro defendeu. Mauricio pegou o rebote e parou de novo no goleiro. Ríos ficou com a sobra, bateu para o gol, em cima de Francisco Moura, que salvou em cima da linha.

Segundo tempo

A segunda etapa começou também com grandes emoções. Logo no primeiro minuto, Aníbal Moreno ficou coma sobra de um chute de Estêvão e mandou uma pancada de fora da área para defesa Claudio Ramos, no canto. Em seguida, o Porto respondeu. Fábio Vieira avançou pela direita, finalizou com perigo, obrigando Weverton a fazer boa defesa e mandar para escanteio.

Aos quatro, Felipe Anderson cobrou escanteio fechado e o goleiro espalmou. Três minutos depois, após cobrança de escanteio do Porto, Zé Pedro subiu sozinho, de frente para o gol e cabeceou por cima da meta palmeirense. A partir de então, a partida deu uma esfriada. Aos 17, Fabio Vieira arriscou o chute e mandou muito longe do gol. Cinco minutos depois, Rodrigo Mora avançou pela esquerda e foi derrubado por Giay. Na cobrança de falta próxima da área, Varela mandou em cima de Paulinho.

Aos 26, Allan obrigou o goleiro do Porto a fazer outra boa defesa. O meia palmeirense levou a melhor sobre a marcação de Varela, bateu rasteiro e viu o goleiro ir buscar no canto. Logo em sequência, porém, o árbitro marcou falta para os portugueses. Passados 30 minutos, Piquerez cruzou na medida para Flaco López, que cabeceou com perigo. A bola desviou na marcação e saiu.

Empurrado pela torcida que viajou aos EUA, o Palmeiras seguiu pressionando o rival. Raphael Veiga cobrou escanteio pelo alto, Murilo cabeceou e acertou o pé da trave de Ramos. Na sequência, o Porto chegou bem, André Franco finalizou, mas parou em Gómez.

FICHA TÉCNICA:



PALMEIRAS 0X0 PORTO-POR

Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)



Data: 15 de junho de 2025 (domingo)



Hora: às 19 horas (de Brasília)



Árbitro: Hector Said Martínez (Honduras)



Assistentes: Christian Ramirez (Honduras) e Walter López (Honduras)

Cartão vermelho: Nenhum



Cartões amarelos: Felipe Anderson, Gustavo Gómez, Abel Ferreira (Palmeiras); Martim Fernandes e Nehuén Pérez (Porto)

Gols:

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos (Lucas evangelista) e Felipe Anderson (Paulinho); Estêvão (Allan), Mauricio (Raphael Veiga) e Vitor Roque (Flaco López).



Técnico: Abel Ferreira

PORTO: Cláudio Ramos; Martim Fernandes, Zé Pedro e Marcano; João Mário (Nehuen Pérez), Alan Varela (Tomás Pérez), Gabri Veiga (Pepê), Francisco Moura; Fábio Vieira (André Franco), Rodrigo Mora (Eustáquio) e Samu.



Técnico: Martín Anselmi