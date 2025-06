Palmeiras estreia no Mundial de Clubes, sua obsessão: 'Lutando incansavelmente para vencer'

O Palmeiras começa neste domingo a sua jornada na disputa do torneio que virou a sua obsessão, o inédito Mundial de Clubes, organizado pela Fifa em um modelo ampliado para juntar os melhores times do planeta no mesmo formato de uma Copa do Mundo de seleções. O rival no início da caminhada é o Porto, de Portugal, em duelo no Metlife Stadium, às 19h (de Brasília).

O time paulista foi o primeiro sul-americano a conquistar o direito de disputar o Mundial. Ganhou a vaga graças ao terceiro título da Libertadores, conquistado em 2021 com vitória na decisão sobre o Flamengo, em Montevidéu, no Uruguai.

Apesar dos últimos tropeços para Flamengo e Cruzeiro antes de viajar aos Estados Unidos e de ter perdido a liderança do Brasileirão, o Palmeiras considera ter feito a melhor preparação possível para o Mundial. Foram meses de planejamento, entre reformulação do elenco, trabalhos táticos, físicos e psicológicos, e a logística pensada para a competição.

"Como o Abel sempre fala: se estivermos bem e focados, podemos ganhar de qualquer um", disse o centroavante argentino Flaco López, em entrevista recente ao Estadão, antes de embarcar a Greensboro, cidade-base da equipe, na Carolina do Norte.

Único clube a estar presente em todos os formatos do Mundial organizado pela Fifa, o Palmeiras e os palmeirenses se orgulham da conquista da Copa Rio de 1951 e a tratam como Mundial.

Erguer o troféu do novo torneio da Fifa, com o formato inédito e mais difícil de todos os tempos, encerraria qualquer debate e galhofa dos rivais.

OBSESSÃO PARA COROAR UMA DÉCADA DE CONQUISTAS

Embora não seja o atual campeão de nenhum campeonato, o Palmeiras se acostumou a vencer depois que foi consumada a sua reconstrução. O resgate da equipe começou com o ex-presidente Paulo Nobre e resultou em uma série de conquistas nos últimos dez anos.

Maurício Galiotte deu continuidade ao trabalho de Nobre e foi sob seu comando que o time ergueu a taça da Libertadores que o colocou na disputa do inédito Mundial. Depois veio Leila Pereira, a primeira mulher a comandar o clube. A empresária, tão controversa quanto midiática, é a única mulher presidente entre os 32 times que jogam a competição.

"Estamos aqui tranquilos porque sabemos do nosso trabalho e onde queremos chegar. Temos humildade o suficiente para saber que outros também querem vencer", continuou ela, segundo a qual não há pressão interna.

COMO JOGARÁ O PALMEIRAS NO MUNDIAL DE CLUBES

Abel Ferreira entende que seu time não deva mudar a forma de jogar diante dos adversários de outros continentes. Ele fechou o elenco meses antes, depois de uma pequena reformulação, e crê que a equipe chega em sua melhor forma.

"Acho que, quando se faz uma competição curta como essa, com os melhores clubes do mundo, tem de jogar com sua identidade. É o momento que nós temos de mostrar tudo que trabalhamos. Já estamos a estudar (os adversários). É o momento de mostrar força."

A força coletiva é uma das potências do Palmeiras, considera o treinador, que sempre repete esse mantra. O pensamento é compartilhado pela presidente Leila Pereira. Foi por isso, entre outros fatores, que ela resolveu não reforçar o elenco durante a janela de transferências aberta excepcionalmente pela Fifa para a competição.

"Creio que é algo que estávamos esperando havia muitíssimo tempo", falou o ansioso zagueiro Gustavo Gómez, capitão da equipe, em entrevista à Fifa.

"Acho que vai ser lindo", resumiu o zagueiro paraguaio, sobre o que espera do ambiente nos estádios dos Estados Unidos. O defensor foi um dos seis atletas que, por defenderem suas seleções nos compromissos das Eliminatórias Sul-Americanas, chegaram a Greensboro dois dias depois do restante do elenco. Eles viajaram no jatinho de Leila Pereira, que também estava no voo.

Al-Ahly, do Egito, e Inter Miami, do país anfitrião, são os outros rivais do Palmeiras no Grupo A. O último adversário a equipe enfrenta no Hard Rock Stadium, em Miami.

FINANÇAS TURBINADAS

Assim como Botafogo, Flamengo e Fluminense, o Palmeiras vai receber uma cota fixa de US$ 15,21 milhões (cerca de R$ 85 milhões) apenas por participar do Mundial. A Fifa já depositou R$ 65,8 milhões ao clube paulista, que recebeu o dinheiro no Brasil para evitar ser alvo de alta tributação imposta pelo governo dos Estados Unidos. O Flamengo já havia feito o mesmo.

O Palmeiras ainda vai receber mais US$ 3 milhões (cerca R$ 19 milhões), por participar da competição. Também ganhará mais um montante referente às premiações por desempenho. Na fase de grupos, a Fifa pagará ainda US$ 2 milhões (R$ 11 milhões) por vitória e US$ 1 milhão (R$ 5,6 milhões) por empate.

"Só com a entrada de valores vultosos como essa premiação, valores para participarmos, é extremamente importante para honrarmos nossos compromissos e reforçar nosso elenco. Vencendo, ganhamos mais (dinheiro). Ganhando mais, investimos ainda mais no nosso elenco", disse a materialista Leila, como ela mesma se definiu.

Porto fez temporada ruim e viveu crise em 2025.

O plano do Porto, que garantiu sua vaga no campeonato via ranking da Uefa, é dar uma resposta positiva aos seus torcedores após uma temporada decepcionante. Foi apenas o terceiro colocado do Campeonato Português, atrás do arquirrival Benfica e do campeão Sporting, do qual ficou distante quase 20 pontos.

Na Taça da Liga, foi eliminado na semifinal, ao cair para o Sporting. Na Liga Europa, teve uma campanha decepcionante ao ser eliminado nos playoffs diante da Roma. No domingo passado, a equipe foi derrotada para o modesto Riga FC, da Letônia, em jogo-treino.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X PORTO

PALMEIRAS - Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Estêvão; Felipe Anderson, Facundo Torres e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

PORTO - Diogo Costa; Marcano, Zé Pedro e Nehuén Pérez; João Mário, Stephen Eustáquio (Fabio Vieira), Alan Varela e Francisco Moura; Pepê, Mora e Samuel Aghehowa Técnico: Martín Anselmi.

ÁRBITRO - Said Martínez (Honduras).

HORÁRIO - 19h (de Brasília).

LOCAL - Metlife Stadium, em East Rutherford (Estados Unidos).