Palmeiras empata com a Portuguesa e perde a chance de assumir a liderança do grupo no Paulista sub-20

O Palmeiras recebeu a Portuguesa, neste domingo, pelo jogo atrasado da 6ª rodada do Campeonato Paulista sub-20. Na Academia de Futebol 2, a partida terminou empatada em 1 a 1. Kerlon marcou para os visitantes e Gilberto deixou tudo igual no placar.

Com o resultado, o Palmeiras perdeu a chance de assumir a liderança do grupo 2 e fica na 2ª posição, com 16 pontos conquistados. Por outro lado, a Portuguesa, única equipe invicta no Campeonato Paulista sub-20, assume a liderança da chave, com 17 pontos.

O Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira, às 15 horas (de Brasília), quando visita o Atlético-MG, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, no Sesc Venda Nova. A Portuguesa encara o Sertãozinho nesta sexta-feira, às 15 horas, pela oitava rodada do Campeonato Paulista sub-20, no Estádio Municipal Frederico Dalmaso.

A Portuguesa abriu o placar aos 24 minutos de jogo. Após uma saída de jogo errada do Palmeiras, Kevin roubou a bola e tocou para Kerlon, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol.

No segundo tempo, em cobrança de falta, o lateral direito Gilberto marcou um golaço e garantiu o empate do Palmeiras, aos 20 minutos. O Verdão pressionou nos minutos finais, mas não conseguiu achar o gol da vitória.