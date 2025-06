Por que Palmeiras não é lider de grupo? Cartões de Abel e de dupla explicam

Do UOL, em São Paulo

A 1ª rodada do Grupo A do Mundial de Clubes acabou com dois empates por 0 a 0: a rede não balançou tanto em Al Ahly x Inter Miami quanto em Palmeiras x Porto. Quem lidera?

Palmeiras líder?

O Al Ahly é o líder da chave, e o Inter Miami amarga a lanterna — as duas equipes inauguraram o torneio ontem.

O Palmeiras ocupa a 3ª posição, logo atrás do Porto. Ainda restam duas rodadas para o final da etapa, e os dois melhores colocados avançarão às oitavas.

A explicação está no número de cartões amarelos, quinto critério de desempate no Mundial: pontos, saldo de gols, gols marcados e confronto direto antecedem a elaboração do ranking.

O Al Ahly levou apenas um amarelo, enquanto dois atletas do Porto foram penalizados pela arbitragem.

O Palmeiras também teve dois atletas amarelados (Felipe Anderson e Gustavo Gómez) contra os portugueses, mas Abel Ferreira "desempatou" a disputa: o técnico foi punido na 2ª etapa após irritação diante da janela de substituição do alviverde. O Inter Miami, por fim, acabou com quatro jogadores recebendo cartões.

Veja a tabela do Grupo A

1 - Al Ahly: 1 ponto (1 cartão)

2 - Porto: 1 ponto (2 cartões)

3 - Palmeiras: 1 ponto (3 cartões)

4 - Inter Miami: 1 ponto (4 cartões)