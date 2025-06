Onde vai passar Palmeiras x Porto pelo Mundial de Clubes? Como assistir ao vivo

Palmeiras e Porto medem forças na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York, pela 1ª rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —sujeito às condições da plataforma).

As duas equipes estão no Grupo A. A chave ainda conta com Al Ahly, campeão africano, e Inter Miami, representante do país-sede e comandado por estrelas como Messi e Suárez.

O Palmeiras conquistou sua vaga como campeão da Libertadores de 2021. A equipe brasileira chega ao torneio com duas derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, mas animada pelos 100% de aproveitamento na fase de grupos da Libertadores 2025.

O Porto participa como o 5º mais bem classificado no ranking quadrienal da Uefa. A equipe teve desempenho modesto na temporada, com eliminações precoces nas copas europeias e nacionais, e um terceiro lugar na liga portuguesa.

Palmeiras x Porto -- Mundial de Clubes 2025