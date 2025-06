Onde vai passar Bayern x Auckland no Mundial de Clubes? Como assistir ao vivo

Bayern de Munique e Auckland City duelam na tarde de hoje, às 13h (de Brasília), no TQL Stadium, em Cincinnati, pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

As duas equipes integram o Grupo C do Mundial. A chave ainda conta com Benfica e Boca Juniors.

O Bayern garantiu sua vaga como o melhor time elegível no ranking quadrienal da Uefa. Atual campeão da Bundesliga, o time comandado por Vincent Kompany tem em Harry Kane sua principal referência ofensiva.

O Auckland City representa a Oceania após ser o campeão da Champions League da OFC com melhor desempenho no ciclo quadrienal. A equipe busca surpreender os favoritos para avançar ao mata-mata.

Bayern de Munique x Auckland City -- Mundial de Clubes 2025