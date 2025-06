Novorizontino vence o Cuiabá e encosta na liderança da Série B

Neste domingo, em confronto direto no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, o Novorizontino venceu o Cuiabá por 3 a 0, pela 12ª rodada da competição, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Marlon, Matheus Frizzo e Airton Moisés marcaram os gols da partida.

Com o triunfo, o Novorizontino chegou aos 25 pontos, se manteve na vice-liderança e diminuiu a distância para o líder Goiás para um ponto. O Esmeraldino perdeu do CRB nesta rodada e ficou com 26 pontos. O Cuiabá, por sua vez, saiu do G4 e caiu para a quinta posição, com 21.

O Novorizontino volta a campo no dia 23 de junho, às 19 horas (de Brasília), quando enfrenta o Operário-PR, no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR). O Cuiabá duela o Coritiba no dia 22, às 16 horas, no Couto Pereira.

O jogo

O Novorizontino abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo. Após jogada de Bruno José, Lucca bateu forte, mas parou no goleiro Mateus Pasinato. No rebote, Marlon aproveitou o gol aberto e marcou. Aos 39, o volante Jean Irmer deu um carrinho por trás em Derik Lacerda e, após análise do VAR, foi expulso, deixando o Tigre do Vale desfalcado.

Com um a mais, o Cuiabá foi para cima no início da etapa complementar. Aos quatro minutos, Mateusinho cruzou para Derik Lacerda, que cabeceou por cima do gol. No entanto, o ímpeto dos visitantes terminou aos 31 minutos, quando Alisson Safira foi expulso após atingir a cabeça de Dantas com o pé alto.

Três minutos depois, em contra-ataque do Novorizontino, Airton Moisés cruzou, a bola pegou na mão de Lucas Mineiro, e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Matheus Frizzo deslocou o goleiro e ampliou o placar. Aos 51, os mandantes fecharam o marcador: após lançamento de César Martins, Airton Moisés bateu na saída do arqueiro e balançou as redes.